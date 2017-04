Diguinho Coruja e Jansen Serra no Shopping Cerrado

Os humoristas Diguinho Coruja e Jansen Serra se apresentam nesta terça-feira no Shopping Cerrado com o show Coruja Comedy, às 19 horas. Diguinho Coruja integra o elenco do programa The Noite com Danilo Gentili, do SBT, e já teve quadros de humor em diversas rádios. Já o humorista Jansen Serra começou a fazer stand ups em 2010 e se apresentou em diversas casas de...