Diferencial na hora da produção

A influência também ganhou espaço com o crescimento de marcas especializadas em meias coloridas feitas somente para eles. Cansado de comprar apenas no exterior, o designer carioca Rodrigo Leme fez vários testes de modelagens, combinação de fios e lavagens especiais até lançar a grife Seis, vendida em multimarcas pelo Brasil afora e na capital no Casulo Moda Coletiva. ...