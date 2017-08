Dieta de baixo teor de gordura pode matar, aponta estudo

As dietas com baixo teor de gordura podem aumentar o risco de morte precoce em quase um quarto, afirmou um grande estudo publicado no prestigiado periódico científico The Lancet.

O estudo analisou 135 mil adultos e descobriu que aqueles que reduziram as gorduras tiveram vidas muito mais curtas do que aqueles que desfrutaram de muita manteiga, queijo e carnes. Já aqueles que tenderam a comer comida muito pesada como pão, macarrão e arroz ficaram carentes de nutrientes vitais.

Os participantes que comiam os níveis mais altos de carboidratos - particularmente açúcares refinados encontrados em bebidas efervescentes e refeições processadas - enfrentavam um risco maior de morte de 28 por cento.

Por outro lado, consumir altos níveis de gorduras reduz a mortalidade em até 23 por cento.

O estudo canadense rastreou padrões de alimentação e taxas de mortalidade em 18 países.

"Nossos dados sugerem que dietas com baixo teor de gordura colocam as populações em maior risco de doenças cardiovasculares. Afrouxar a restrição de gordura total e gorduras saturadas e impor limites aos carboidratos para reduzir a ingestão para níveis moderados seria ótimo", concluiu o pesquisador Andrew Mente, da Universidade de McMaster.