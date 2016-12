Diego de Moraes se apresenta na Suqueria

Sertanejo e funk na Santafé Hall - Considerada uma das novas revelações da música sertaneja goiana, a dupla Lucca & Rodrigo (foto) é atração hoje para a noite da boate Santafé Hall, a partir das 22h30. Lucca & Rodrigo são donos dos hits Amar Tá Foda e É Hoje e já são presença garantida nos principais eventos do gênero na capital. A festa continua ao som do DJ R7, produtor responsável pelo grande sucesso do hit Baile de Favela, do MC João. Com o sucesso Tropa do DJ R7, o DJ já acumula quase um milhão de inscritos em seu canal do YouTube e mais de 15 milhões de visualizações. Ingressos: com o nome na lista, homens pagam R$ 40 e mulheres têm entrada franca. Sem os nomes, homens pagam R$ 70 e mulheres R$ 40. Avenida 136, nº 222, Setor Marista.

Em uma noite de tributo à obra de Raul Seixas, o cantor Diego de Moraes, o Mascate, faz show hoje no Empório Armário Brechó e Suqueria, a partir das 20 horas.

No show, Diego faz uma viagem sonora no repertório de Raul na década de 1970. Acompanhado por Fernando Cipó na guitarra, Diego interpreta canções desde a fase inicial do músico como Raulzito e Os Panteras, registrado no LP de 1967, até canções que ele lançou assinando como Raul Seixas, nome que passou a usar a partir de 1972, no Festival Internacional da Canção.

Doutorando em História Social pela UFRJ, onde pesquisa sobre a história da música popular brasileira, Diego começou a se aprofundar na obra de Raul Seixas após orientar a monografia de um aluno na UEG de Uruaçu sobre a “metamorfose ambulante” que se passou na trajetória do músico.

Será cobrado couvert artístico de R$ 10. Rua 15, qd. 49, nº 357, sala 1, Centro. Informações: 3241-9615.

Noite

Tributo aos grupos Deep Purple e Pink Floyd no Captain’s Club

A Spinning Rock Band se apresenta amanhã, às 22 horas, no Captain’s Club, em uma noite de homenagem aos grupos Deep Purple e Pink Floyd.

Uma das principais bandas de rock da cena goiana, a Spinning é formada por Moka (bateria e direção musical), Frydinho (guitarra e vocal), Dema Songs (baixo e vocal)e tem como raízes o rock progressivo e hard dos anos 70 e 80.

A banda já dividiu o palco com grandes nomes do rock nacional, como Matuskelas, Inimigos do Rei, Rádio Táxi, Nenhum de Nós, entre outros. Alameda das Rosas, nº 1462, Setor Oeste.

Jazz

Noite de música instrumental no Mercure

A última quinta-feira do ano será embalada ao som de jazz ao vivo no Restaurante Coralina no Mercure Hotel.

O projeto Uma Noite à Luz de Jazz conta com a participação do baixista Bororó, do guitarrista Emídio Queiroz, do baterista Marcos Xará e do saxofonista Evaldo Robson. Os vocais ficam por conta de Regiânea Costa.

Além do jazz, os músicos vão interpretar clássicos do blues e MPB.

O restaurante abre às 19 horas e o show está programado para começar às 20h30. Será cobrado couvert artístico de R$ 10.

Avenida República do Líbano, 1.613, Setor Oeste. Mais informações e reservas: 3605-7571.