O brasileiro que pretende visitar a República Dominicana podem ingressar no país com o Cartão de Turista válido por 30 dias, que pode ser comprado por 10 dólares quando entrar no país. Se quiser aumentar a validade do cartão de turista para 90 dias, será preciso pagar o equivalente a 2.500 pesos dominicanos (cerca de R$ 170) na imigração quando sair do país. A taxa de saída é 20 dólares, mas geralmente já está incluída na passagem aérea.