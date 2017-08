Dia dos pais: Amor sem manual

Desde que a velha obrigação de prover a família deixou de ser exclusivamente do pai, a definição dos papéis na criação dos filhos começou a ser reorganizada. Mães trabalham fora, homens cuidam da casa, alguns casais se separam, histórias recomeçam e núcleos familiares com dois pais ou duas mães, pais solteiros e laços afetivos não sanguíneos, entre outros inúmeros exemplos, estão por toda parte. São acordos sentimentais que têm dado gradativamente distinção e variedade aos papéis que o homem pode exercer dentro de sua família.

Muitos deles já podem e se encaram como sujeitos contemporâneos que estão participando mais da educação das filhos, se portando sem autoritarismos e de maneira muito mais afetuosa. Os novos pais querem ser diferentes daqueles que tiveram na infância, deixar para trás convenções pautadas em estereótipos de gênero e redescobrir na prática seu papel na história dos filhos.

Um período de 15 meses desempregado foi o pretexto ideal para o vendedor Cleuton Gonçalves, 36 anos, refletir sobre o papel dentro da família, a partilha de tarefas em casa e as dúvidas sobre a nova paternidade. Enquanto lavava, passava, cozinhava e cuidava do pequeno João Victor, 5 meses, a mulher, Janaina Santos, 34 anos, trabalhava fora de casa.

A reorganização da rotina foi uma opção de Cleuton, que ao saber que o filho havia nascido com um problema de saúde, decidiu tomar para si a responsabilidade de cuidar do menino, hoje com 1 ano e 10 meses. “Não quis deixá-lo com ninguém. Fiz o meu papel de pai, passei a entender mais o meu filho e fortaleci nossos laços. Hoje, se ele chora à noite sou eu quem lavanta”, afiança.

O vendedor é só mais um dos pais, dentro do universo da nova paternidade, menos dispostos a perderem momentos rotineiros da vida da prole. Um número maior deles vem saindo de trás da armadura dura e assumindo papéis que tradicionalmente eram da mãe. Os novos pais entenderam que o verbo correto não é ajudar, e sim cuidar, dividir, participar, afinar a casca, assumir um papel renovado e cada vez mais bem-vindo. No Dia dos Pais, o POPULAR conheceu algumas histórias do que vem sendo chamado por especialistas de “paternidade positiva”.