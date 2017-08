Dez músicos animam fim de tarde no HGG

Mais de dez músicos goianos tocarão simultaneamente em todas as alas do Hospital Alberto Rassi, nesta quinta-feira, às 17 horas, em comemoração aos quatro anos do projeto Sarau do HGG.

A partir do horário marcado, já na recepção, visitantes que chegarem à unidade serão recepcionados pelo pianista deficiente visual João Montenegro, que se apresenta pela primeira vez no projeto. Simultaneamente, os artistas convidados se dividirão entre os diversos espaços do local com diferentes estilos e repertórios. O melhor da MPB, por exemplo, estará nos repertórios da cantora Sabah Moraes (foto) e do músico Ney Couteiro, de Willian José, de Marcelo Pardhal, de Xexéu e da cantora Cláudia Garcia. O sertanejo, estará nas vozes das duplas Wellington & Wanderson, Diego Paes & Rogério e Rezende & Renato. O saxofonista Morgado e a harpista Aline Araújo fazem apresentações instrumentais.

Entrada franca. Av. Anhanguera, nº 6479, Setor Oeste.