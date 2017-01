'Deu onda' ganha versões em inglês, gospel e 'feminina'

O hit 'Deu onda', do MC G15, caiu no gosto popular, já é considerado a música do verão, e agora ultrapassou as fronteiras brasileiras. Isso mesmo, os californianos J Nup & Brandon Louis, conhecidos por gravarem canções sobre o Brasil e em parceria com artistas brasileiros, estão cantando 'Daddy loves you', versão comercial que fala 'o pai te ama'. O nome 'Deu onda' passou para 'Make me want you' (Me faz te querer).

Além da versão em inglês, a canção também ganhou um formato gospel, por Larissa Gomes.

E por fim, uma versão do ponto de vista feminino, em resposta à letra original. “Eu só preciso te dizer que se for pra tirar onda, vai ser com outra”.