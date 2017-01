'Deu onda' em Goiânia: MC G15 faz show em boate neste sábado

Famoso pelo sucesso “Deu Onda”, dono do 3º vídeo mais visto do mundo no YouTube, MC G15 se apresenta na noite deste sábado (21), na boate Wood ́s, no Setor Bueno, em Goiânia.

MC G15 na verdade é Gabriel, que ficou conhecido em todo o país pela canção "Deu Onda", em novembro de 2016. A música é o "hit do verão e do Carnaval de 2017. Segundo o próprio artista, a canção foi inspirada em sua namorada, Ingrid, e no filme de terror Invocação do Mal. O cachê do artista foi alavancado em 500% após o lançamento da música.

A canção já foi reproduzida por artistas como Anitta em seus shows. "Deu Onda" se tornou em 29 de dezembro o vídeo mais assistido do YouTube em uma semana, com cerca de 19 milhões de visualizações, superando "Sim ou Não", da cantora Anitta, que teve 11 milhões de acessos. A música foi a música mais executada no Reveillon de 2016, nas plataformas Spotify, Apple Music e Deezer, além de ter sido a mais vendida no iTunes no país neste período. Em 3 de janeiro de 2017, "Deu Onda" tornou-se a canção mais executada nas playlists mundiais.

