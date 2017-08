Destaques da programação

Terça-feira (15/08)

19:30 | ABERTURA

IRACEMA: UMA TRANSA AMAZÔNICA - 90’| Brasil | Classificação 16 anos

Debate com Jorge Bodanzky

Quarta-feira (16/08)

13:30 | MOSTRA COMPETITIVA REGIONAL

Imbilino Vai ao Cinema - 15’ | Goiânia-GO | Classificação Livre

Raizeiros: Saberes Ameaçados - 30’ | Chapada dos Veadeiros-GO | Classificação Livre

15:30 | MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL

Silêncios - 7’ | RJ | Classificação Livre

Luiza - 15’ | PR | Classificação Livre

A Casa de Lúcia - 70’ | PR | Classificação 14 anos

19:00 | MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL

Festejo Muito Pessoal – 9’ | SP | Classificação Livre

Aqueles Anos Em Dezembro - 18’ | SP | Classificação Livre

Território do Desprazer - 18’ | ES | Classificação 12 anos

Um Casamento - 82’ | BA | Classificação Livre

Quinta-feira (17/08)

13:30 | MOSTRA COMPETITIVA REGIONAL

Sertão Serrado - 39’ | Goiás-GO | Classificação Livre

Silêncio Não Se Escuta - 10’ | Goiânia-GO | Classificação Livre

15:30 | MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL

Em Busca da Terra Sem Males - 15’ | RJ | Classificação Livre

Galeria Presidente - 19’ | SP | Classificação Livre

Super Orquestra Arcoverdense de Ritmos Americanos - 77’ | PE | Classificação Livre

19:00 | MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL

O Brado Retumbante - 30’ | SE | Classificação Livre

Balança Brasil – 25’ | BA/MG | Classificação Livre

Corpo Delito - 73’ | CE | Classificação Livre

Sexta-feira (18/08)

14:00 | MOSTRA RETROSPECTIVA JORGE BODANZKY

Terceiro Milênio - 90’ | Brasil | Classificação Livre

15:30 | MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL

Farol Invisível - 17’ | SP | Classificação Livre

Frequências – 19’ | PE | Classificação Livre

Histórias Que Nosso Cinema (não) Contava - 80’ | SP | Classificação 16 anos

19:00 | MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL

O Quebra-Cabeça de Sara - 10’ | RJ | Classificação Livre

Maria – 18’ | AM | Classificação 12 anos

Divina Luz - 15’ | ES | Classificação 12 anos

Baronesa - 73’ | MG | Classificação 16 anos

Sábado (19/08)

14:00 | MOSTRA RETROSPECTIVA JORGE BODANZKY

O Clique Único de Assis Horta - 15’ | Brasil | Classificação Livre

No Meio do Rio, Entre as Árvores - 73’ | Brasil | Classificação Livre

15:30 | MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL

Som Sem Sentido - 52’ | RS | Classificação Livre

Os Pássaros Estão Distraídos - 74’ | RJ | Classificação Livre

19:00 | MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL

Terminal 3 – 25’ | SP | Classificação Livre

Estás Vendo Coisas – 18’ | PE | Classificação Livre

Deixa na Régua - 73’ | RJ | Classificação Livre

Domingo (20/08)

13:00 | MOSTRA ESPECIAL NOUTRAS FALAS

África Abençoada - 52’ | Portugal/Guiné-Bissau | Classificação Livre

A Ria, A Água, O Homem… 5’ | Portugal | Classificação Livre

14:30 | MOSTRA ESPECIAL NOUTRAS FALAS

Águas em Conta - 55’ | Portugal | Classificação Livre

Ouro de Lei - 113’ | Portugal | Classificação Livre

Mamãs do Papelão - 35’ | Portugal/Angola | Class.: Livre

19:00 | PREMIAÇÃO

Local: Cine Pireneus