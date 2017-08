'Despacito' torna-se o vídeo mais visto da história do YouTube

A música Despacito conseguiu quebrar mais um recorde - talvez o maior deles - na internet, e tornou-se o vídeo mais visto da história do YouTube. De quebra, também foi o primeiro a ultrapassar a marca dos 3 bilhões de visualizações.



Após apenas 203 dias no ar, ou seja, quase sete meses, o vídeo, que já havia sido o mais rápido a chegar a 2 bilhões de visualizações, conseguiu ser também o vídeo mais curtido do YouTube. "Quebrar o recorde de vídeo mais visto de todos os tempos no YouTube é realmente incrível, não apenas para mim, mas para a música latina e nossa cultura. Tudo que aconteceu nos últimos seis meses superou minhas expectativas", disse Luis Fonsi.



"A indústria da música mudou, e eu reconheço completamente o papel do YouTube e o poder da plataforma. Quebrar o recorde é maravilhoso, e estou feliz de poder inspirar outros a fazerem o mesmo", comentou Yankee.



O detentor do recorde até então era o rapper Wiz Khalifa, com a música See You Again, que havia ultrapassado Gangnam Style, do sul-coreano Psy, recentemente.