Desafio da telona

A grande diferença entre É Fada, que marcou a estreia de Kéfera Buchmann no cinema, e de Eu Fico Loko, com Christian Figueiredo, é que o segundo filme foi pensado como espécie de cinebiografia com toques de ficção. A faixa etária do público será parecida, mas Christian provoca mais identificação entre os meninos. A história do nerd rejeitado que, do dia para a noite, fica famoso com vídeos no YouTube é o sonho de quase toda uma geração.

A presença de atores conhecidos do público, como o goiano Filipe Bragança, sucesso na novelinha Chiquititas, é outro chamariz que pode fazer lotar as salas. De maneira geral, os youtubers brasileiros têm percorrido um caminho parecido, saindo da telinha do computador para as prateleiras das livrarias e, depois, para a TV e o cinema. Não há garantia de repetir o sucesso, mas, no caso de Christian, a animação do público que tem lotado as sessões de pré-estreia é um indicativo de que o fenômeno pode se repetir.