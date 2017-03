Depois de perder a prova do anjo para Rômulo, Roberta diz que não queria vencer

O lado americano da casa do "BBB 17" disputou nesta sexta-feira (10) a prova do anjo. O colar acabou ficando com Rômulo, que venceu um jogo de memória.

Na prova, os participantes precisaram repetir sequências musicais. Cada som era associado a um animal e, cada vez que alguém errava a sequência, a pessoa era eliminada.

A disputa final ficou entre Rômulo e Roberta, que apertou o som errado, dando a vitória para o brother. Ele ainda ganhou R$ 2 mil e um almoço especial.

Durante a tarde, Vivian perguntou a Roberta se ela errou a sequência do jogo propositalmente, pensando na possibilidade de ser imunizada por Rômulo.

"Você errou de propósito? Mais ou menos?", perguntou. "Os dois. Ali já estava toda confusa. Estou feliz. Queria você ou ele mesmo", respondeu a amiga.

"Eu e ele íamos dar (a imunidade) para você. Ele quer ver o jogo acontecendo, ele é inteligente, ele sabe que a Marinalva quer colocar a Ieda (no paredão)", tranquilizou Vivian.