Atualizada às 21h58 - 09/05/2017

A cantora norte-americana Demi Lovato será uma das atrações internacionais do Villa Mix Goiânia, festival que será realizado nos dias 1 e 2 de julho, no estacionamento do estádio Serra Dourada. A informação foi divulgada no início da noite desta terça-feira (9) pelo blogueiro Hugo Gloss e confirmada pela assessoria da AudioMix.

A artista que virá exclusivamente ao Brasil para se apresentar no Villa Mix Festival dia 1. O lançamento oficial da edição 2017 do Villa Mix Goiânia, com a confirmação do line-up completo de atrações, será realizado na manhã desta quarta (10).

Estrela de séries e filmes da Disney, Demi, aos 24 anos, tem cinco discos gravados e quase 30 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. A jovem conta com mais de 43 milhões de seguidores no Twitter, 57 milhões no Instagram e mais de 38 milhões de fãs no Facebook.

Considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, Demi Lovato é dona de hits como “Confident”, “Skyscraper”, “Stone Cold”, “Give Your Heat A Break”, “Neon Lights”, “Really Don’t Care” e “Cool For Ther Summer”. Cantora, compositora e atriz, ela teve seu disco “Confident” indicado na categoria “Álbum Pop Vocal” do Grammy 2017.

Recentemente, ela confirmou o término do namoro de quatro meses com o lutador de MMA brasileiro Guilherme Bomba. Se confirmada, esta será a quinta passagem da estrela teen pelo Brasil. Esta será a única apresentação da cantora na América Latina em 2017.

Outra atração internacional especulada para o festival é o DJ britânico Calvin Harris.

As vendas dos ingressos para a sétima edição do Villa Mix Festival Goiânia estão sendo realizadas pelo site da TicMix e no stand do Flamboyant Shopping, Buriti Shopping e Portal Shopping. Vale lembrar que os preços variam de acordo com os setores e lotes.

No Twitter, os termos "Demi Lovato" e "Villa" ficaram nos trending topics em todo o mundo. Os fãs da cantora se mobilizaram com a notícia da vinda dela para a capital goiana.

Demi Lovato em Goiânia eu não espero mais nada dessa cidade — Carol (@carolarauju1) 10 de maio de 2017

DEMI LOVATO EM GOIÂNIA

EU TO SURTANDOOO AAAAAAAAAAAAAAAA — Angelo Gomez (@gelo_gomes) 10 de maio de 2017

já pensou rolar um feat simone e simaria e demi lovato

heart attack ft meu violão e o nosso cachorro — racista reversa (@luddmela) 10 de maio de 2017

EU AINDA TÔ CHOCADA QUE VAI TER DEMI NO VILLA MIX GOIÂNIA, VEM DEMI LOVATO, VEM! 🇧🇷 — Gleicy (@itslovatz) 10 de maio de 2017

Demi Lovato no Brasil em Goiânia e eu no chão — cacau a+ lésbica (@hmstydia) 10 de maio de 2017

SERVIÇO

Villa Mix Festival – Goiânia (GO)

Data: 1 e 2 de julho de 2017

Local: Estacionamento do Estádio Serra Dourada

Ingressos: www.ticmix.com.br

Informações: www.villamixfestival.com.br