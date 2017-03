Delícia! Torta de limão chega ao Comidaria

No episódio desta sexta-feira (10) do Comidaria, programa de receitas de O POPULAR, aprenderemos a fazer a deliciosa torta de limão do chef Adeyc Borges, da Sablé Patisserie. Simples no preparo e com a possibilidade de decorá-la como você preferir, a torta é uma sobremesa fácil e - nem precisa repetir - uma gostosura!

Confira a lista de ingredientes e assista ao vídeo:

Torta de Limão

Ingredientes

100g Açúcar

100g Margarina

Raspas de limão

1 Ovo

230g Farinha de Trigo

4 Limões espremidos

400g Leite Condensado

Modo de Preparo

Misture o açúcar, a margarina, o ovo e as raspas de limão em um recipiente até que a mistura atinja uma homogeneidade. Depois, acrescente a farinha de trigo e bata tudo junto, misturando, ao fim, com as mãos. Coloque a massa na assadeira em que fará a torta. Dica para conseguir tirar da forma: faça furinhos no fundo da massa (veja no vídeo). Leve a assadeira ao forno por cerca de 30 minutos.



Em outro recipiente, misture o leite condensado com o suco de limão e, quando a massa estiver pronta, é só adicionar a mistura dos dois como recheio. A decoração é livre (assista exemplo no vídeo). Bom apetite!