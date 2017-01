Decoração: Novos caminhos para a madeira

Para quem ainda associa o uso da madeira na decoração apenas a ambientes rústicos, as recentes mostras de decoração provam que a utilidade do material vai bem além. Com sua grande versatilidade – pode ser usada em pisos, forros, portas, janelas, revestimentos de parede, móveis e objetos de decoração –, a madeira tem sido cada vez mais a escolha de arquitetos e d...