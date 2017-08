Deborah Secco responde a comentários homofóbicos no Instagram; veja vídeo 🎥

A atriz Deborah Secco repudiou mensagens homofóbicas que recebeu após compartilhar a capa da última edição italiana da revista Vogue, em que dois homens aparecem se beijando.

A foto foi publicada no Instagram da atriz nesta segunda-feira, 28, e horas depois, ela divulgou um vídeo criticando os comentários preconceituosos.



"Eu vim pedir desculpas pelo dia em que esse espaço teve um pouco mais de ódio do que de amor. Tomara que isso nunca se repita aqui no meu perfil", escreveu Deborah na legenda.



No vídeo, a artista responde a um comentário específico de um seguidor que a questionou: "E se fosse sua filha beijando outra menina?".



"Se for a minha filha, eu vou estar do lado dela seja lá qual caminho ela resolva seguir. Vou dar amor e ensinar que ela pode tudo o que quiser, desde que não prejudique outra pessoa. Acho que a condição sexual não prejudica ninguém, né?", declarou a atriz.



A edição da Vogue Itália de setembro traz o 'beijo' como temática principal e, por isso, foram produzidas três capas: uma com um beijo entre dois homens, outra entre duas mulheres e ainda uma terceira com beijo de um homem e uma mulher.

Assista ao vídeo: