Deborah Colker homenageia João Cabral de Melo Neto em espetáculo na capital; assinantes têm desconto

Em 1950, o poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto (1920-1999) escreveu o poema "Cão Sem Plumas", um relato que acompanha o percurso do rio Capiberibe, que corta boa parte de seu estado natal. No texto, ele fala da pobreza da população ribeirinha, do descaso das elites, da vida no mangue, descrita pelo escritor como de "força invencível e anônima" e liga a imagem do "cão sem plumas" ao rio e as pessoas que vivem em seu entorno.

No último dia 3 de junho, a companha de dança da bailarina e coreógrafa brasileira Deborah Colker fez a estreia internacional do espetáculo homônimo ao poema de Melo Neto na cidade onde o poeta nasceu, Recife. O Teatro Guararapes foi palco do momento. "Cão Sem Plumas" é o primeiro espetáculo com temática explicitamente brasileira assinado por Colker. “O espetáculo é sobre coisas inconcebíveis, que não deveriam ser permitidas. É contra a ignorância humana. Destruir a natureza, as crianças, o que é cheio de vida”, diz ela.

No show, a dança se mistura com o cinema. Cenas de um filme realizado por Deborah Colker e pelo pernambucano Cláudio Assis – diretor de longas-metragens como Amarelo Manga, Febre do Rato e Big Jato – são projetadas no fundo do palco e dialogam com os corpos dos 13 bailarinos.

"Cão Sem Plumas" conta com o apoio cultural do Clube O POPULAR. E assinantes do POPULAR ganham 50% de desconto no ingresso para o espetáculo, que será apresentado nos dias 9 e 10 de agosto, no Teatro Goiânia, na capital.

SERVIÇO

Espetáculo "Cão Sem Plumas"

Local: Teatro Goiânia (Avenida Anhanguera, n° 67, Setor Central - Goiânia/GO)

Datas: Quarta e quinta, 9 e 10 de agosto

Horário: 21h

Ingressos: Plateia inferior: R$ 120 [inteira] / R$ 60 [meia]; Plateia superior: R$ 100 [inteira] / R$ 50 [meia]

Vendas: Pelo telefone (62) 4052-0016, de segunda a sábado, das 11h às 19h