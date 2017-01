Debbie Reynolds e Carrie Fisher terão funeral restrito a amigos e familiares

A família das atrizes Debbie Reynolds e Carrie Fisher, mãe e filha que morreram com apenas 24 horas de diferença, na semana passada, realizará na quinta-feira uma cerimônia íntima em homenagem as duas, que serão sepultadas no Cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles (EUA).

A homenagem, que acontecerá nas instalações da família em Beverly Hills, será "ultra-privado", disse uma fonte próxima à família à revista "People".

Segundo o site "The Hollywood Reporter", somente familiares e amigos próximos poderão participar do ato.

"Não tenho certeza de como vão chamar, funeral ou velório, mas será na quinta-feira. Será exatamente o que elas queriam, estar juntas", disse outra fonte à "The Hollywood Reporter".

Na semana passada, soube-se que a intenção da família era realizar um funeral conjunto para a despedida das duas atrizes.

"Essa é minha preferência", respondeu Todd Fisher, filho de Debbie Reynolds e irmão de Carrie Fisher, à revista "People" sobre se iria realizar uma cerimônia conjunta.

"Obviamente não está fechado, mas acho que soa como uma grande ideia, levando em conta a bela história que houve entre elas", completou.

Algumas informações apontam para a possibilidade que, após a cerimônia privada, possa ser realizado algum tipo de homenagem maior e aberta ao público, mas nada disso foi confirmado.

Carrie Fisher, a icônica princesa Leia de "Star Wars", morreu no dia 27 de dezembro, em Los Angeles, aos 60 anos, após sofrer um ataque cardíaco em um avião.

Sua mãe, Debbie Reynolds, a inesquecível protagonista de "Cantando na Chuva" (1952), faleceu apenas um dia depois, aos 84 anos, devido a um acidente vascular cerebral também em Los Angeles.