De pastel de camarão a sanduíche vegano: veja o cardápio e os preços das comidas no Rock in Rio

Finalmente agosto acabou e já estamos em setembro e com ele também chega o Rock in Rio, que acontece de 15 a 17 e de 21 a 24, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Além das grandes atrações internacionais e nacionais, a área gourmet do evento também vai dar um show. Ela será inspirada no Mercado da Ribeira, em Portugal, e nomes como Roberta Sudbrack, Jimmy Ogro e Pedro Benoliel vão comandar as delícias gastronômicas do festival.

O line-up gastronômico terá 14 bares e restaurantes, como Açougue Vegano, Famiglia Rivitti, Di Blasi, On Japa, Serta Norte, Gouranga Veggie, Melhor Pastel do Mundo, Feijão do Benola, Botero, Deli Delícia e Bar Central, que irão oferecer mais de 80 opções de refeições em uma área climatizada de mil metros quadrados para cerca de 500 pessoas sentadas.

Veja algumas opções:

Famiglia Rivitti: sanduíche de pernil completo R$ 25

Di Blasi: pizza grande de marguerita R$ 55

On Japa: combo com 16 peças R$ 33,20

Serta Norte: carne de sol com preparo artesanal, puxada e grelhada na manteiga de garrafa, com aipim dourado crocante R$ 30

Gouranda Veggie: trio de rolls nos sabores legumes picantes, queijo feta com espinafre e palmito com brócolis acompanhados de molho sweet chili R$ 15

Melhor Pastel do Mundo: pastéis com recheios diversos - carne angus, strogonoff, camarão, bacalhau, queijo, maçã com canela, banana com nutella... Entre R$ 10 e R$ 12

Roberta Sudbrack: SudDogs e versões inéditas de sanduíches para o festival. (ainda sem preço)

Pedro Benoliel: sanduíches como o de bife à milanesa com creme de queijo trufado no pão ciabatta.

Feijão do Benola, por Pedro Benolliel: uma sugestão é o peito de boi borgunhão com batata calabresa salteada no paio e ervas frescas R$ 20

Jimmy Ogro: sanduíches artesanais com carnes assadas e cozidas por longo tempo, como o Boi Bebum: 200g de peito bovino assado por 12 horas em especiarias e cerveja preta, desfiado para ser servido em um pão redondo com massa de brioche. (ainda sem preço).