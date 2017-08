De olho no edital

Atentos às mudanças do audiovisual brasileiro, a Secretaria do Audiovisual lança pontualmente o Edital Curta-Afirm, para diretores e produtores negros, com a produção de mais de 60 obras fílmicas, entre curtas e médias-metragens. A pasta já divulgou três edições do edital, em 2012, 2014 e 2015, e fazem parte do Programa Brasil de Todas as Telas, com orçamento provenientes do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Foi por conta dele que os diretores Raphael Gustavo da Silva e Vanessa Gouveia desenvolveram os filmes que participam hoje do movimento Filmes de Preto. Ainda não foi divulgado quando a secretaria lançará um novo edital.