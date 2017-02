De oficial de justiça à drag babadeira

Silvio Cássio Bernardo nasceu na zona norte de São Paulo. Antes de se tornar Silvetty Montilla, Silvio, era oficial de promotoria concursado do Ministério Público de São Paulo, e começou a trabalhar na noite em 1987 como bailarino, conciliando as duas atividades. No entanto, ao ver que seria possível viver com o trabalho da noite, acabou abandonando o trabalho junto à...