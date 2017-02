De nome e cara nova

Até então como Grito Rock, o festival é um projeto realizado em rede e executado concomitantemente em diversas cidades do mundo. Anualmente, o Grito é promovido durante o período do carnaval e se apresenta como uma opção aos tradicionais festejos. “Acreditamos que o nome rock limitava a ação do evento, que sempre teve foco na música independente que está cada vez mais...