Datena vira personagem de HQ e entrevista Capitão Átomo

O apresentador José Luiz Datena se tornou inspiração para personagem de história em quadrinhos da DC Comics. A homenagem foi feita pelo cartunista brasileiro Will Conrad na edição número quatro da revista "A Queda e Ascensão do Capitão Átomo", na qual o apresentador é um jornalista que entrevista o personagem principal sobre seu retorno à sociedade.

Datena entrevistou Conrad sobre o tributo no seu programa "Brasil Urgente", da Bandeirantes, na última quinta (6), e agradeceu ter se tornado personagem dos quadrinhos. "Você [Will] não tem ideia de como isso me trouxe felicidade."

Conrad contou à reportagem que ficou surpreso com a repercussão da notícia. "Eu gosto de fazer homenagem a pessoas que eu admiro de alguma forma. Reconheço a importância que ele [Datena] tem na TV brasileira".

Criado em 1960, Capitão Átomo era funcionário militar que após ser usado em um experimento científico foi "atomizado". Assim, se tornou capaz de manipular átomos, adquiriu força e resistência sobre-humanas, com capacidade de voar e projetar rajadas de energia.

Datena não foi o primeiro brasileiro representado em um HQ da DC Comic. Em 2016, a atriz Juliana Paes foi ilustrada como par romântico de Tony Stark, também por um cartunista brasileiro, Mike Deodato.

Cartunista da DC Comics, Will Conrad é presença confirmada na Comic Con Experience do Nordeste, que acontece entre os dias 13 a 16 de abril no Centro de Convenções de Pernambuco.