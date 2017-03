Daniela Mercury causa polêmica por parar de tocar em frente ao camarote da PM

A cantora Daniela Mercury tem causado burburinho na internet sobre um acontecimento durante sua apresentação no carnaval de Salvador.

Em um desfile no circuito da Barra, na terça-feira (28), a cantora teria interrompido seu show em um trecho do trajeto diante do camarote da Polícia Militar e depois retomado após reclamações dos foliões presentes.

O fato levantou especulações nas redes sociais de que a artista não quis tocar na frente do local privado. De acordo com a assessoria de imprensa de Daniela Mercury, tudo não passou de um mal entendido.

A empresa rechaçou os comentários maldosos e ressaltou que o desfile terminou no ponto em que a Empresa de Turismo de Salvador indicou.

Segundo os assessores, Daniela ainda teria ficado impressionada negativamente com o excesso de críticas que a equipe recebeu. Alguns internautas abusaram da indignação, xingando a cantora, que pediu para que a banda e a produção retomassem o desfile por mais 30 minutos.

Porém, uma coisa ficou por esclarecer. Segundo a imprensa local, após contato com a Saltur, seus representantes negaram que tivessem emitido qualquer tipo de orientação sobre o trecho de encerramento do desfile. Vários vídeos surgiram na internet mostrando a interrupção do show.