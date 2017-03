Daniel é eliminado do 'BBB' com 68,38% dos votos

Daniel foi eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 17, na noite desta segunda-feira (27), com 68,38% dos votos.

Após receber o resultado, ele abraça todos os confinados na sala e é acompanhado até a porta de mãos dadas Marinalva: "Obrigada a você pela companhia e pelas confidênciais", disse.

Para Vivian, o brother diz: "Você é uma das pessoas mais lindas que eu já conheci".

O paulista deixa a casa aplaudido pelos confinados.

No palco com Tiago Leifert, Daniel abraça o apresentador e revela: "Sou seu fã".

Daniel reencontra família e exalta a mãe: 'É uma guerreira'.

Inscrições

As inscrições para o próximo BBB já estão abertas!

Para participar, basta criar um login com e-mail e senha no site oficial do programa, preencher um formulário e enviar fotos e vídeos.

o candidato precisa ter no mínimo 18 anos no ato da inscrição e no máximo 70 anos até 31/12/2017.

Clique aqui e inscreva-se!