Dança se torna alternativa para idosos que buscam melhor qualidade de vida

“Depois de Deus e dos meus três filhos, o que mais amo na vida é dançar.” A paixão pela dança mudou o dia a dia de Terezinha dos Santos Castellano, de 69 anos. Assim como milhares de idosos, ela descobriu em um estúdio mais do que um hobby, uma fórmula de socialização que provoca bem-estar físico e mental. O hábito na terceira idade se tornou um bom palco para quem gosta de se aventurar no “dois para lá, dois pra cá” na capital.

Mais do que exercício físico, a dança funciona como uma terapia para os maiores de 60 anos. A prática se torna recomendação médica com visando prevenir doenças como hipertensão, obesidade e depressão. Foi após ser orientada por um profissional da saúde para fazer alguma atividade física que Terezinha se matriculou em uma academia e faz aulas de tango e bolero três vezes por semana.

“Tive um princípio de AVC e o meu médico me fez um alerta para iniciar imediatamente algum exercício físico. Como toda vida tinha vontade de fazer aula de dança, fui atrás de um profissional para me ensinar. Depois que comecei, tirando os calos, não tenho mais nenhum problema com doença e o meu corpo ficou durinho. Voltei a me sentir jovem e bonita. Ninguém acredita que tenho quase 70 anos. Ainda dou um caldo”, brinca Terezinha.

Fôlego, disciplina e socialização são alguns dos outros benefícios que a atividade proporcionou a Terezinha. “Melhorou de tudo um pouco. Desde a convivência com os meus filhos, com o meu ex-marido, que mora comigo, até no ganho da autoestima. Pelos problemas que tenho, se não fosse a dança já tinha morrido”, conta. São pouco mais de cinco anos de aula ao lado do professor de dança Lucas Jácomo, a quem ela chama carinhosamente de “chaveirinho”.

Dançar também faz parte da rotina da dona de casa Maria José, de 70 anos, viúva há quase uma década. Duas vezes na semana ela frequenta uma academia para aprender bachata e salsa. Em outros dois dias, faz aulas de samba, bolero e tango com um professor particular. Nos fins de semana, o endereço dela é nos bailes pela cidade voltados para um público mais jovem, muitas vezes com um personal dançarino do lado. Dificilmente a agenda não é seguida.

“É o meu remédio. Não sinto dor, tenho vitalidade para tudo e tenho muitos amigos, quase todos jovens. Nem meu médico acredita que sou uma setentona, tamanha é minha disposição. Dançar é como respirar, não posso ficar sem”, comenta ela, que sempre foi apaixonada pela dança, mas que ficou 40 anos longe do salão para não desagradar o marido. “Ele era muito caseiro.” Agora, é o filho quem faz o papel de ciumento. “Mas ele tem de aceitar.”