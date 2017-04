Dança contemporânea e literatura no Sesc Centro

Hoje e amanhã o Teatro Sesc Centro recebe o espetáculo O Crivo, às 20 horas, com o coreógrafo e bailarino João Paulo Gross. Inspirado na obra Primeiras Estórias, de Guimarães Rosa, o projeto deu início à circulação nacional no início do mês de março e passará por dez cidades brasileiras no total em 2017. Na sequência, Campo Grande (MS) recebe o espetáculo.No...