Da fábrica para a sola do pé

Enquanto palmilhas são moldadas à mão, os couros são esticados e pregados nos elásticos da lateral por máquinas que produzem, em média, 3 mil pares de botina por mês. Na Botinas Fazenda, fábrica que desde 1994 se firma como uma das principais do ramo em Goiânia, os calçados saem de seu processo de fabricação e são levados diretamente para o interior do Estado, ou em lojas de Tocantins e do Mato Grosso, e, principalmente, do Pará. “Tudo é muito diferente de quando começamos, na década de 90. As máquinas eram extremamente simples e manuais e hoje basta apertar os botões que o programa faz tudo sozinho”, revela a gerente Aline Faida. Voltadas para o segmento das botinas para passeios, mais ornamentais e com detalhes específicos, como as de montaria, Aline conta que o número de calçados produzidos na Botinas Fazenda triplicou na última década, reflexo de sua popularização e solavanco do mainstream da imagem do calçado. “As pessoas pedem cada vez mais botinas com um acabamento especial, com um tratamento moderno e, sempre, a tradicional de elástico, que é a menina dos olhos do interior”, conta.

História

Consagradas nos filmes de Mazzaropi, as botinas clássicas de couro foram as responsáveis a dar o primeiro empurrão à indústria calçadista no interior de São Paulo e, posteriormente, de Minas Gerais e de Goiás. Os primeiros artigos abasteciam trabalhadores rurais, em sua maioria das culturas de café, de acordo com uma pesquisa do historiador Pedro Geraldo Tosi, da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp). Na época, essas botinas produzidas no interior surgiram como opção para concorrer com as mercadorias das fábricas da capital paulista, que eram especializadas em produtos finos e voltados para as classes sociais mais abastadas.