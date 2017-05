Da cerimônia ao fim da festa

Lucas Assis 2 - Para disfarçar as olheiras, aplique o corretivo líquido em forma de triângulo abaixo dos olhos, como na imagem. Faça o mesmo também sobre manchas e imperfeições com leves batidinhas

Lucas Assis 3 - Em seguida, aplique o pó compacto com leves pinceladas com pincel especial para pó em todo o rosto

Lucas Assis 4 - Com o lápis para olhos da cor marrom, faça um contorno em todo o olho junto as raízes dos cílios e esfume um pouco com a ponta dos dedos. Em seguida, aplique o primer para olhos em toda a pálpebra

Lucas Assis 5 - Umedeça o pincel para esfumar a sombra e aplique a cor bronze em toda a pálpebra móvel puxando para o canto externo

Lucas Assis 6 - Com o pincel aplicador de sombras, coloque um pouco da mesma sombra junto à raiz dos cílios inferiores

Lucas Assis 7 - Com o pincel para esfumar a sombra redondo, esfume tudo. Dica: faça movimentos concentrados e circulares “apagando” as linhas deixadas pela sombra

Lucas Assis 8 - No centro da pálpebra móvel, aplique um pouco de primer para olhos e sobre ele um pouco do pigmento para olhos com a cor dourada

Lucas Assis 9 - Aplique os cílios postiços. Dica valiosa: corte os cílios de maneira que ele se encaixe somente da metade do olho para o canto externo, dando um tom mais natural. Se desejar um efeito mais leve, acrescente somente a máscara sem os cílios

Lucas Assis 10 - Após a cola de cílios secar, aplique uma camada generosa da máscara para cílios que dê efeito cílios postiços

Lucas Assis 11 - Para finalizar os olhos, você pode optar em delinear a linha d’àgua para um olhar mais marcante ou deixar natural, sem lápis, ideal para cerimônias realizadas durante o dia

Lucas Assis 12 - Corrija a sobrancelha com uma solução para sobrancelhas

Lucas Assis 13 - Aplique com pincel o blush nas maçãs do rosto com pinceladas bem leves. Dê um sorriso leve para evidenciar as bochechas e aplique dando efeito bronzeado natura

Lucas Assis 14 - Nos lábios, use um batom cremoso cor chocolate. Aplique com pincel delineador para maior definição e cor

Lucas Assis 15 - Aplique um pouco de pigmento para olhos acima das bochechas como iluminador e espalhe com pincel de blush