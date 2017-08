Curtas-metragens goianos estreiam com presença do ator Júlio Rocha

Foi a paixão do diretor goiano Alailson Bernardo pelo cinema que fisgou o ator global Júlio Rocha. A simpatia instantânea deu fruto: um curta-metragem gravado em diferentes pontos da capital e que pode ser conferido nesta quarta-feira, às 19 horas, no shopping Bougainville. O filme Ruína (foto) integra a programação do Cine Trinca e vai ocupar uma das salas do Cinema Lumière, ao lado de Solo, também dirigido por Alailson, e Intocável, de Matheus Medeiros. O evento tem entrada franca e traz Júlio Rocha à Goiânia.

Comparado por Júlio Rocha ao diretor internacionalmente reconhecido Ron Daniels, Alailson carrega um currículo ainda tímido tendo apenas o curta-metragem Xeque-Mate, lançado no ano passado, que foi pensado para seu Trabalho de Conclusão de Curso. Mas o jovem traz na mochila muita vontade de participar de um movimento de renovação da cena audiovisual goiana, além de levar o nome do Estado para os quatro cantos do País.

Dando um passo nessa direção, o cineasta criou em parceria com o também novato diretor Matheus Medeiros, o Cine Trinca. Ele conta que a ideia surgiu diante da urgência de lançar os títulos Ruína e Intocável - contemplados por programas de incentivo à cultura, cuja contrapartida é a obediência a uma data máxima de estreia. “Faremos essa edição do Cine Trinca e se der certo já autorizamos o Bouganville a levar a ideia adiante, promovendo outros curtas. Nossas expectativas são as melhores. Contamos com produções de qualidade, elenco de alto nível e um espaço muito bom para a exibição dos curtas. Uma trinca e tanto”, entusiasma-se Alailson.

Na trama de Ruína, Júlio Rocha trabalha ao lado do tio, Eugênio Porto, que dá vida ao personagem principal da trama, Lourenço. Já Rocha é Antônio. Trazendo a intimidade do parentesco para as gravações, eles interpretam pai e filho que se procuram ao mesmo tempo e que colocam em pauta questões como tempo, rancor e remorso. O curta tem produção de Katty Freakz, direção de fotografia de Emerson Maia e uma trilha sonora onipresente assinada por Thiago Gobet Spada.

Na mesma sala de cinema, o público vai conferir a história de Bruno, um menino sufocado pela solidão e posteriormente pela culpa - enredo do curta Solo -, e a trajetória de um criminoso que vai atrás de quem causou o seu desastre - na teia de Intocável.