Curta goiano que tem o césio 137 como pano de fundo circula o País na Mostra do Filme Livre

Morador do centro de Goiânia, o diretor Benedito Ferreira se deu conta que nunca tinha pisado na Rua 57, palco da tragédia envolvendo o césio 137. O acidente, que este ano completa três décadas, sempre esteve no radar criativo do jovem responsável pelo roteiro e direção do curta Algo do Que Fica. Selecionado para a mostra competitiva do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2017), a produção goiana ganhou prêmio da Mostra do Filme Livre, focada no cinema independente, e tem mais de 90 projeções agendadas em 19 estados do País até agosto.

Em clima de mistério, a produção de 23 minutos acompanha a trajetória de uma avó e sua neta que estão de mudança da casa onde vivem no Centro de Goiânia, ao lado do lote cimentado na Rua 57, onde ocorreu o acidente radiológico. Em breve a casa será demolida para a construção de um museu. Enquanto isso, uma estranha presença orbita entre as personagens interpretadas pelas atrizes Maria Sisterolli e Larissa Sisterolli, avó e neta também na vida real.

“Li um texto que dizia que o episódio do césio 137 em Goiânia tem características de drama familiar. A proximidade das casas, dos envolvidos e da vizinhança formou uma comunidade de sofrimento, segundo a antropologia”, explica Benedito. Foi apoiado na memória traumática do episódio que ele construiu o tom fantasmagórico do filme, seus silêncios e a lembrança de uma ferida ainda aberta. Após quase 30 anos da tragédia, muitas pessoas atingidas pela radioatividade ainda reivindicam seus direitos. O maior acidente radiológico do planeta ainda assombra quem teve contato direto ou indireto com o material.

Apesar de ser uma ficção, o inimigo invisível representado pela radioatividade é o tempo todo lembrado no curta que contou com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia. Um dos destaques da produção é a participação do bailarino Oldom Bonfim, de 78 anos, que o diretor conheceu em suas andanças pelo Centro da cidade. Apaixonado pela história do artista que rodou o mundo dançando, Benedito o convidou para ser protagonista do curta.

Não é de hoje que a tragédia em Goiânia serve de inspiração para as artes. O artista plástico Siron Franco, o cantor Moacyr Franco e o diretor de cinema Roberto Pires foram apenas alguns dos muitos artistas que se inspiraram no episódio para fazer arte. “Penso que as artes vão tocar no episódio triste para sempre porque esta é uma ferida que não tem cicatrização. O filme é sobre isso, sobre esse intervalo de 30 anos, sobre algo que não escapou, que tá dentro”, explica. Para escrever o roteiro, Benedito leu alguns relatos das vítimas do césio 137, mas não as procurou. A vontade dele foi construir um filme que pudesse partir da subjetividade e não fosse uma reconstituição histórica.