Culturama oferece bate-papo gratuito sobre economias exponenciais

A tão falada “mudança no mundo” com a transformação dos conceitos e áreas de atuação no mercado global, regional e local está na pauta da jornalista Ady Patrícia Azevedo, que faz um bate-papo gratuito a partir das 19h desta quinta-feira (16), no Espaço Culturama, no Setor Bueno, em Goiânia.

“Atualmente as produções de tudo que a gente consome estão voltadas para uma nova forma por conta do novo formato de mundo que a gente tem. Daí, surgiram às quatro economias exponenciais, a Criativa, Colaborativa, Compartilhada e Multivalor”, explica a especialista em Planejamento Urbano e Ambiental sobre seu bate-papo intitulado “Indo além - as 4 economias exponenciais na retórica econômica-cultural”.

Ady Patrícia diz ainda que essas novas economias já fazem parte do nosso cotidiano. “A gente só precisa entender como. Não adianta só o pequeno entender, porque o grande já faz. O que engloba essas quatro economias exponenciais no novo modelo de negócio que está surgindo é o fortalecimento do que é local e regional”.

A palestrante lembra que uma das economias estudadas, a criativa, cresceu nos últimos anos mais de 40% no mundo, mesmo em tempos de crises. “A gente está comendo pelas beiradas e precisamos ter o conhecimento para comer o bolo todo. Esse bate-papo é para todo mundo que se interessa pelo movimento que a terra faz”, finaliza.

Perfil

Ady Patrícia Azevedo é formada em Jornalismo, especialista em Planejamento Urbano e Ambiental e Master Administration em Executivo e Inteligência em Negócios.

Consultora Curadora em Comunicação Integrada e Marketing Estratégico, Crises e Oportunidades, Expansão de Negócios, Planejamento Estratégico, Marketing de Serviços e Relacionamento com o Cliente.

Serviço

Endereço: Av. T-8, nº 324, Galeria Casa Blanca, Setor Bueno

Tel: (62) 3924-1917

Site: www.espacoculturama.com.br