Cultura em Goiás

Um dos homenageados do Festcine Goiânia, o cineasta Ângelo Lima também participa da volta do festival, que passou por uma hiato de cinco anos, e aproveita o tom de comemoração para avaliar o atual momento do audiovisual goiano. “Precisamos aplaudir de pé o que vem sendo produzindo aqui”, enfatiza, fazendo referência, por exemplo a títulos como Comeback, de Erico Rassi; As Duas Irenes, de Fábio Meira; Dias Vazios, de Robney Bruno; e Taego Ãwa, dos irmãos Henrique e Marcela Borela.

Na opinião de Ângelo, a profissionalização do cinema goiano tem feito com que diretores, atores e produtores deem passos largos em direção ao reconhecimento local e nacional. Em contrapartida, fatos como o fechamento temporário do Centro de Cultura Goiânia Ouro podem impactar de maneira negativa a cena goiana.

O cineasta também critica a falta de ações governamentais que renovem o fôlego dos profissionais. “É obrigação do governo, por exemplo, colocar os filmes regionais nas escolas, para que os jovens cresçam conhecendo o que é feito aqui. Temos uma televisão pública que não transmite os nossos documentários.”