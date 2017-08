Cuidado paterno em dose dupla

Enquanto a proporção mais comum é um pai para vários filhos, o pequeno João (nome fictício), 2 anos, queimou a largada e saiu na vantagem: tem dois pais. Filho adotivo do executivo Pedro (nome fictício), 33 anos, e do designer de interiores, Lucas (nome fictício), 32 anos, ele vive com o casal desde 2015, quando foi recebido com alguns dias de vida. A guarda ainda é provisória e por isso os pais preferem preservar as identidades. “Quando olhávamos para ele tínhamos a certeza que tudo era dele, que nós éramos dele e que daquele dia em diante nosso compromisso era cuidar, educar, amar e protegê-lo”, conta Lucas. Mas o menino nasceu para o casal muito antes de atravessar a porta: na vontade que eles tinham de formar uma família. Hoje, Pedro acredita que a criança não sente falta de uma figura feminina, já que está inserido em outra realidade.