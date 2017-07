Cruzar fronteiras é preciso

Para a produção audiovisual goiana, um dos grandes desafios é justamente cruzar fronteiras. Lidiana Reis, da Panaceia Filmes, lembra que a engrenagem do setor no Brasil se movimenta a partir do eixo Rio-São Paulo que concentra as grandes distribuidoras, produtoras e canais de TV. “Uma produtora fora do eixo precisa fazer um esforço muito maior para conquistar seu espaço”, admite.

Porém, o cenário tem se modificado aos poucos nos últimos anos. “Várias políticas vieram com o foco de aquecer o mercado e criar novos polos de produção. Goiás é hoje uma vitrine do quanto essas políticas têm funcionado”, avalia Lidiana. Atualmente há no Estado mais de nove séries e 26 longas em produção, há estreias de filmes em circuito comercial nacional, como o documentário Taego Awa, de Marcela e Henrique Borela, e conteúdos sendo exibido em emissora de TV como a série de animação Júlio e Verne – Os Irmãos Gemiais, da produtora Mandra Filmes, na TV Cultura.

Para o diretor Daniel Calil Cançado, o maior obstáculo para produzir audiovisual em Goiás é a falta de continuidade em relação às políticas públicas de incentivo e fomento. “Há um esforço que elas existam, mas ainda falta priorizá-las e ter como projeto um programa contínuo e plural de incentivo”, crítica. O segundo obstáculo, que o diretor Belém de Oliveira explica que começa a ser superado, é a escassez de mão de obra qualificada. “Nossos profissionais precisam trabalhar fora do nosso círculo, adquirir experiência em outros meios, trabalhar com outras formas de se pensar esteticamente e organizacionalmente a produção”, defende.