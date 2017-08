Crianças também percebidas

Com os olhos e as lentes atentas, voltados para outro público, a fotógrafa curitibana Viviane Bachega fundou, em 2014, o Projeto Estrelinha. A intenção era contribuir para a inclusão de crianças, de 0 a 12 anos, com qualquer tipo de deficiência por meio da fotografia. Além disso, o projeto passou a ser coadjuvante no processo de tratamento de alguns distúrbios de socialização. Depois dos ensaios, totalmente gratuitos, a família recebe um book com as fotos.

Vindo de terras sulistas, o Estrelinha chegou ao Planalto Central e, em Goiás, pelas mãos da fotógrafa Carolina Belini acumula 53 histórias cheias de sorrisos. Ela conta que o projeto veio para realizar um sonho antigo: fotografar crianças com deficiência e necessidades especiais. “Aprendi a olhar mais para o próximo, ser mais paciente e valorizar o simples. As famílias, em sua maioria bastante humildes, ficam imensamente agradecidas e isso não tem preço”, conta a voluntária no Estrelinha e única goiana no projeto.