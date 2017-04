Crianças podem confeccionar os próprios ovos de Páscoa em shoppings de Goiânia

O Coelho da Páscoa está chegando e alguns estabelecimentos de Goiânia estão esperando a criançada para confeccionar os próprios ovos e depois ainda decorar com tinta, laços, fitas, glitter, lantejoulas e muito mais. Diversão na certa.

Na brinquedoteca Villa Kidz, no Flamboyant Shopping, a oficina artística será neste domingo (9), entre 15h e 17h.

Já no shopping Bougainville, os pequenos de até 10 anos serão divididos em duas turmas: a baby class com crianças até três anos. E a segunda com público entre quatro a dez anos. A oficina, de aproximadamente 40 minutos, vai acontecer em um cenário bem lúdico com o tema 'Jardim dos Coelhos'.

Cada mini confeiteiro receberá uma casca de ovo de páscoa e uma bandeja individual com vários tipos de confeitos; brigadeiros, jujubas, coelhinhos de leite ninho e biscoitos. Monitores vão ajudar as crianças na confecção dos ovos, além de contar histórias com o tema páscoa e doces. Ao fim das oficinas, cada uma delas levará seu ovo personalizado para casa.

Serviço

Páscoa Bougainville

Local: Shopping Bougainville - Piso 2 (ao lado da Mr.Cat)

Data: 10 a 13/04

Público: 10 a 12/04 - Crianças de 04 a 10 anos e dia 13/04 - Crianças até 03 anos

Horários: 1º turma - 17h

2º turma - 18h30

Vagas: 14 vagas por turma/horário

Local de inscrições: Na administração do shopping - Piso 3 - segunda a sábado