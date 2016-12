Criança se diverte brincando na lama em Rio Verde e vídeo viraliza

O vídeo do pequeno Enzo pulando, 'nadando' e se divertindo muito na lama de uma via de terra em Rio Verde caiu nas graças dos internautas e viralizou na rede com mais de 13 milhões de visualizações apenas no Facebook.

As imagens mostram a criança passando com sua bicicleta na lama, se jogando, brincando e rindo muito. O corpo e a roupa ficaram tomados pela lama.

Internautas que foram contagiados com a alegria do garoto comentaram que queria voltar a ser crianças e ter contato com a terra. Talvez, esse seja o motivo do vídeo ter se tornado viral, já que muitas das crianças de hoje são criadas em apartamento e sem contato com a natureza.