Criança rouba a cena durante entrevista ao subir em bancada; veja vídeo 🎥

Na última quarta-feira (23), durante o Lunchtime News, um jornal vespertino do canal americano ITV, teve como tema a alergia ao leite de vaca e recebeu duas crianças como convidadas. A conversa, porém, não saiu como esperado e uma das crianças se tornou a estrela do programa.

A menina estava no programa junto com sua mãe e seu irmão, que tem alergia a leite. Seu irmão estava falando, mas ela queria muito dar sua opinião e, para isso, subiu na bancada e engatinhou até o microfone, deixando o apresentador, Alastair Stewart, desconcertado.

Stewart tentou manter o controle da situação, dizendo para a menina ficar em seu lugar enquanto ele mudava de assunto, mas manteve a calma e o bom-humor. Assista ao momento abaixo:

The awkward moment when you're trying to tell the nation about your milk allergies and your sister steals the showhttps://t.co/dAffbAGj5Y pic.twitter.com/2f1J9klfip