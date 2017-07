Criança comemora aniversário com “bolo de mortadela” e fotos viralizam

Desde a noite do último domingo (23), as fotos do aniversário de um menino de seis anos, morador de Marília, no interior de São Paulo, estão repercutindo na internet.

Isaac de Souza fez aniversário no dia 24 de julho e, ao contrário da maioria das crianças, o pequeno não gosta de doces. Pensando nisso, na hora de cantar parabéns, a família do garoto substituiu o tradicional bolo de chocolate por um "bolo de mortadela".

A estudante Isabella de Souza Batista compartilhou fotos do primo ao lado do bolo inusitado no Facebook e, segundo ela, em poucos minutos a postagem tinha mais de duas mil curtidas. Em entrevista, Isabella contou que a criança ficou tão feliz que fez até uma oração agradecendo aos parentes.

A mãe de Issac, Leide de Souza, contou como surgiu a ideia. Ela disse que conversava com o filho sobre os preparativos da sua festa de aniversário e ele comentou que gostaria de ter um bolo feito de mortadela ou linguiça. “Mas quando ele contou para os amigos desse desejo, eles riram e ele ficou meio sem graça, disse que não queria mais o bolo do buffet. Então, decidimos fazer a surpresa para ele em casa”, explicou.

Leide está organizando outra festinha para o pequeno Issac em buffet, com um bolo tradicional: “Ele não vai comer, mas a festinha é mais para ele se divertir com os amigos”.

Nesta quinta-feira (27), a publicação já tinha 36 mil curtidas e 12 mil compartilhamentos.