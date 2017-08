“Corpos Urbanos” explora os temas loucura e lucidez

A CenÁpice Cia. de Dança apresenta nesta sexta-feira o espetáculo Corpos Urbanos, às 20 horas, no Teatro Sesi. A coreografia é de Fabrizio Rezio e Marcus Nascimento e a direção artística da cubana Leydi Escobar. O espetáculo versa sobre lucidez e loucura, paixões e incertezas. De acordo com Nascimento, coreógrafo e diretor-geral do espetáculo, as reflexões sobre o existencialismo do espetáculo estão embasadas no pensamento de Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor e crítico francês.

Com trilha sonora que mescla alegrias e melancolias, o espetáculo é repleto de ataques e defesas, sutilezas e imposições. “ É uma dança híbrida que tem essências das danças urbanas e contemporânea. O resultado é um espetáculo imperdível”, defende o diretor-geral. O elenco é composto por Claudiane Alves, Dan Rodrigues, Kamila Amorim, Marcus Nascimento, Renan Leão, Tainá Freitas e Welbert Silva.

Em sua maioria, os bailarinos focam seus trabalhos fora do espetáculo em danças urbanas. “Meu processo coreográfico é sobre a raiz do hip hop. Trabalho bastante com looking, popping, os primeiros estilos de street dance, e os que eu mais estudo. Como a maioria dos bailarinos é de danças urbanas, o processo foi bem trabalhado”, afiança o coreógrafo Fabrizio Rezio.

SERVIÇO

Espetáculo: Corpos Urbanos

Companhia: CenÁpice Cia. de Dança

Data: Sexta-feira, às 20 horas

Local: Teatro Sesi (Av. João Leite, nº 1013, Setor Santa Genoveva)

Ingresso: R$ 20 (inteira). Dois quilos de alimento dão direito à meia-entrada