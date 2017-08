“Corpo Elétrico” foca diversidade

Questionamento sobre os lugares socialmente estabelecidos para gays, negros, mestiços, migrantes e operários. Corpos entrelaçados e relatos de encontros, sonhos e aventuras sexuais. Dirigido por Marcelo Caetano, o filme Corpo Elétrico estreia hoje no Cine Cultura para falar sobre questões sociais que envolvem a diversidade. O filme foi exibido em grandes festivais internacionais como o Rotterdam Film Festival na Holanda e no Festival de Guadalajara no México onde recebeu o Prêmio Maguey.

O longa-metragem acompanha a história de Elias, um jovem que tenta equilibrar seu cotidiano entre o trabalho em uma fábrica de vestuários e encontros casuais com outros homens. Em cada cama que Elias se deita, um universo se abre a partir das narrativas contadas pelos personagens. Corpo Elétrico fala, sobretudo, do papel do negro gay dentro da própria comunidade e como o racismo e a homofobia ainda perduram nos respectivos espaços.