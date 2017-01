Cooperativa reúne bordadeiras em Goiânia

Mãos que se unem em linhas que se cruzam. O lema da Bordana, cooperativa que reúne cerca de 30 bordadeiras de Goiânia, resume bem o espírito do grupo de mulheres. Presidente da cooperativa e idealizadora do projeto, Celma Grace de Oliveira, 46, já desenvolvia trabalho comunitário na região do Conjunto Caiçara, em Goiânia, quando decidiu fundar a cooperativa, em 2008, ...