Convite em mãos e malas prontas

A fotógrafa Luca Antunes já precisou arrumar as malas para fotografar casamentos e conta que dependendo do local escolhido e do formato do casamento, o casamento fora da cidade dos noivos acaba sendo uma opção mais barata também. “A ideia é proporcionar aos convidados uma experiência diferente com dias de comemoração”, explica.

Ela fiz também que nos casamentos menores a responsabilidade do fotógrafo aumenta, pois o profissional tem que transmitir todo sentimento por trás de cada detalhe pensado e executado pelos próprios noivos. “O casal que opta por esse tipo de casamento preza pela leveza, espontaneidade e naturalidade. Ficamos ali só esperando o amor acontecer, para então fotografarmos”, conta.

A fotógrafa e artista visual Marcelle Manaces acredita que o profissional não deve ser escolhido apenas pelo nome. Mais do que isso, é necessário que os noivos se identifiquem com a estética do trabalho dele. “Afinal, é a partir da visão desse profissional que as fotos se tornarão a principal lembrança do grande dia”, salienta ela, que aposta em um tipo de trabalho chamado de “fotografia afetiva”.