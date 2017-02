Continuação da 7ª temporada de 'The Walking Dead' estreia neste domingo

A série mais vista no Brasil em 2016 volta com episódios inéditos neste domingo (12) no canal pago Fox Premium. Antes, uma maratona de 24 horas em ritmo acelerado vai relembrar aos fãs duas temporadas e meia.

Simultaneamente à exibição nos Estados Unidos, a segunda parte da sétima temporada da saga zumbi estreia na madrugada de domingo para segunda-feira e terá oito episódios. As situações vão ficar ainda mais tensas depois que Negan (Jeffrey Dean Morgan) matou Spencer (Austin Nichols), em Alexandria, além do reencontro entre Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Daryl (Norman Reedus), em Hilltop.

O primeiro episódio desta temporada bateu recorde de audiência com Negan matando integrantes do grupo de Rick, mas o seriado foi adotando um ritmo mais lento e isso se refletiu na queda da audiência. Até por esse motivo há grande expectativa sobre retorno da segunda parte hoje, com episódio a partir da 0h30.

A série retorna com o episódio 'Rock in the road', que mostrará como o grupo de Rick se prepara para entrar em guerra com Negan e a tirania dele. A sequência terá a presença de um personagem bastante aguardado, Rei Ezekiel (Khary Payton), que, nos quadrinhos, foi apresentado como rei da comunidade O reino.