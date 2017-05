Consumido por 95% dos brasileiros, café ganha dia nacional para lembrar sua importância

Para quem é apaixonado por café, a bebida é chamada de cafezinho. O carinho do diminutivo fala muito sobre essa relação de afeto. Se no trabalho, ele significa aquela pausa gostosa para reenergizar, no momento de lazer, vira um ótimo convite para relaxar e bater um papo com amigos. A importância do produto é tão grande que, desde 2005, ele ganhou um dia nacional celebrado hoje. A data simboliza o início da colheita em várias regiões produtoras do país.

Bebida milenar e com a cara do Brasil, o café tem como grande diferencial a capacidade de estar sempre atual e moderno. O consumo também está em alta. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), 95% dos brasileiros acima dos 15 anos, consomem ao menos uma xícara por dia. As indústrias, não só torrefadoras, mas também empresas fabricantes de produtos afins têm investido continuamente em inovação. Hoje são tantas as variedades e marcas de café que já tem quem chame a bebida de “o novo vinho”.

“Degustar um bom café é uma experiência muito agradável. Os grãos diferenciados nem de longe lembram a bebida que tomamos em casa. É outro paladar”, garante o comerciante José Lemos Neto, de 54 anos, assíduo frequentador de uma cafeteria gourmet de Goiânia. Ele e um grupo de amigos elegeram o fim do expediente como o momento ideal para curtir a bebida. Identificar com o paladar a região produtora ou saber se um café é do tipo arábica ou robusta deixou de ser privilégio dos baristas, profissionais especializados em café, e virou passatempo de muita gente.

Grande parte dos frequentadores das cafeterias da cidade começam mais pela curiosidade e com o tempo acabam se fidelizando. Cursos de degustação são oferecidos para clientes, que acabam ficando mais exigentes. “Café é uma paixão. Faz parte da cultura nacional. O bacana é que o brasileiro está entendendo cada vez mais sobre o produto”, explica o barista e mestre de torra Magdiel Rodrigues. A cafeteria onde ele trabalha chega a vender até 400 xícaras da bebida por dia.

Para quem já é fã do cafezinho filtrado consumido nos lares, conhecer o mundo dos cafés gourmet, cappuccinos e outras combinações com leite acaba se tornando uma experiência para lá de prazerosa. Isso sem falar no café em cápsula que virou tendência nos últimos anos no País. “O café é uma bebida muito envolvente. Independentemente se é um café especial ou comum, as pessoas não abrem mão do consumo. Está no nosso sangue”, explica Magdiel.