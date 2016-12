'Considero esse ano trágico, teve muita coisa que dói', diz atriz sobre 2016

Camila Pitanga não deve voltar à TV em breve. Depois de um 2016 em que viveu sentimentos que considera muito radicais, a atriz planeja desacelerar no ano que vem e dedicar mais tempo à família.

"Eu considero esse ano trágico. Tem muita coisa que dói, que está aí pulsando na minha alma. São muitas mortes, muitas perdas. Ter testemunhado a perda do Domingos [Montagner, seu par romântico na novela 'Velho Chico' (Globo)] foi uma coisa marcante", desabafa a atriz.

Durante o intervalo de uma gravação das cenas finais da novela, em setembro, Camila e Montagner aproveitaram para nadar no rio São Francisco. Por causa da correnteza no local, o ator morreu afogado.

Com a tragédia ficando para trás, Camila, agora, quer estudar, acompanhar a filha Antônia, 8, nas aulas de piano e aprender alguma língua. "Talvez eu volte a cantar, quem sabe. Desejo é o que não falta para realizar em 2017", diz.

A morte do colega de elenco, em setembro, fez com que ela passasse a enxergar a vida de outra maneira. "Mudou tudo depois disso. Tenho uma fome de viver, e também há um estado de delicadeza sobre o que vem. Querer ficar com a minha família no ano que vem, para me guardar um pouco, tem a ver com isso", avalia.

"É uma felicidade poder ser reconhecida pelo público. Tenho profunda gratidão. Dedico a vitória ao Domingos, esse grande amigo", diz.