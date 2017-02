Considerada uma das maiores artistas da noite LGBT brasileira, Silvetty Montilla faz show em Goiânia

Recentemente, Montilla foi a apresentadora do programa Academia de Drags, um reality show tupiniquim exibido no YouTube e inspirado nos moldes do RuPaul’s Drag Race

Com quase 30 anos de carreira, Silvetty Montilla é atração hoje, a partir das 23 horas, na Roxy com show de humor e muita música