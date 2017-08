Conquistas ameaçadas

O deputado federal goiano João Campos (PRB), expoente da bancada evangélica, é autor de um projeto que quer impedir o uso de nome social por transexual no serviço público federal. A autorização, último ato da ex-presidente Dilma Rousseff, é questionada pela ala mais conservadora do Congresso Nacional. Para a psicóloga Beth Fernandes, presidente da Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros de Goiás (Astral), a ação do político é apenas uma mostra de como os pequenos direitos estão em constante risco.

“Costumo dizer que nós temos muito, mas não temos nada. As pequenas conquistas dos últimos anos estão sempre ameaçadas pela onda conservadora que toma conta do País”, avalia. Entre as pequenas conquistas, está o RG Social. Goiás é um dos primeiros Estados do País a instituir a Carteira de Nome Social, documento bem semelhante à Carteira de Identidade convencional, mas que traz o tratamento nominal que corresponde à identidade de gênero com a qual travestis e transexuais se reconhecem.

A garantia do uso do nome social é uma das principais reivindicações das pessoas trans. “Quem é contra o nome social, confunde nome com apelido. Apelido é a Xuxa, o Lula e o Pelé. Nome social é o reconhecimento do meu primeiro nome com a identidade que carrego”, explica Beth, que lamenta a extinção do Conselho Estadual LGBTT de Goiás. O governo alegou corte de gastos, mas a militante garante que o órgão nunca representou custos ao Estado.

“O conselho, resultado de muitos anos de luta em busca de reconhecimento e inclusão social de uma parte da população, foi extinto por uma pressão política. Por ameaças de uma bancada conservadora”, afirma. Para o psicólogo Mayk da Glória, de 29 anos, que atende travestis e transexuais em situação de rua, ainda há muitos rótulos para ser defeitos sobre essa população. “As próprias políticas são muito ligadas à saúde mental ou do vírus HIV. A gente tem dificuldade de garantir políticas como cidadão”, ressalta.

Para ele, a violência física, verbal e simbólica é constante na vida das travestis e transexuais em Goiás. “Vivemos em um Estado extremamente conservador e violento.” Várias culturas admitem a transexualidade, que a Organização Mundial de Saúde (OMS) entende como decorrente de um transtorno, o da inadequação ao sexo com que se nasceu. Porém na sociedade ocidental, os que não se incluem nas duas categorias maiores - homem e mulher - são comumente vistos como marginais sexuais. Mayk comemora o interesse da mídia com a esperança de que a informação seja uma arma contra o preconceito.